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Сотни мигрантов штурмовали испанский анклав в Северной Африке: есть первая жертва

Сотни мигрантов штурмовали испанский анклав в Северной Африке: есть первая жертва

КИЕВ. 21 октября. УНН. Один африканский мигрант умер и трое пострадали, когда около 300 человек штурмовали пограничную ограду, отделяющую испанский анклав Мелилья от Марокко в воскресенье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Около 200 мигрантам удалось прорваться через металлический барьер во время штурма испанского анклава в Северной Африке. Один человек погиб, трое пострадали. Всего участие в штурме участвовали около 300 человек", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, около 1100 африканцев в воскресенье, 1 января, пытались пересечь границу с испанским прибрежным эксклавом Сеута в Северной Африке.

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Источник: УНН
Теги: мигранты, Африка, штурм, пострадавшие
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