Число госпитализированных после стрельбы и взрыва в колледже в Керчи возросло до 50

КИЕВ. 21 октября. УНН. Пятьдесят человек находятся в больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, который находится во временно оккупированной Россией Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В медучреждения Крыма продолжают поступать пострадавшие в политехническом колледже. Так, еще один пациент находится на стационарном лечении в Керченской городской больнице №1, двое - в Керченской городской детской больнице. Всего на данный момент в медицинских организациях Крыма находится 25 человек. Кроме того, 25 пострадавших на данный момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы и Краснодарского края", - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось о 47 госпитализированых.



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Напомним, парень последней жертвы теракта в технологическом колледже в Керчи Виктории Демчук пытался покончить с собой, однако выжил после падения с 4-го этажа.



Ранее УНН сообщал, что 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".



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Прокуратура АРК квалифицировала взрыв в колледже Керчи как теракт.