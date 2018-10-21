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В 2018 году полицейские привлекли к административной ответственности более 50 тысяч иностранцев

В 2018 году полицейские привлекли к административной ответственности более 50 тысяч иностранцев

КИЕВ. 21 октября. УНН. В течение 2018 полицейские привлекли к административной ответственности более 50 тысяч иностранцев. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черкасской области, передает УНН.

"В течение 2018 года полицейские привлекли к административной ответственности более 50 000 иностранцев. Кроме того, выявлено почти 200 групп нелегальных мигрантов, в которых находилось более тысячи нелегалов. В суд направлено 2,2 тысячи уголовных производств, где подозреваемыми являются иностранцы", - говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в пресс-службе, за 9 месяцев этого года иностранцами совершено более 50 000 административных правонарушений. Более 1,3 тысячи материалов из этого количества составлен за управление транспортом в состоянии опьянения.

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В то же время правоохранительные органы в течение 2018 года обнаружили 188 групп нелегальных мигрантов. В их состав входило 1018 иностранцев. Поэтому правоохранители постоянно проводят мероприятия по привлечению правонарушителей к ответственности. При наличии законных оснований осуществляется и дальнейшее принудительное возвращение или принудительное выдворение правонарушителей за пределы Украины с запретом въезда.

Напомним, иностранные граждане покупали дипломы в Запорожских вузах без обучения в них за сумму от 5 до 10 тыс. долл.

Источник: УНН
Теги: полиция, иностранцы, наказание
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