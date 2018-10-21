Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 октября 2018 19:49
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
1035
Версия для печати

Теракт на востоке Афганистана: 11 погибших

Теракт на востоке Афганистана: 11 погибших

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 11 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщил секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни, инцидент произошел в уезде Маклани: автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине на пути следования из уезда Дере-и Моманд в город Джелалабад.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, в субботу смертник с самодельной взрывчаткой подорвал себя перед избирательным участком, который был расположен в одной из школ в северной части столицы Афганистана Кабула, есть погибшие. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теракт в Афганистане: не менее 22 погибших, десятки раненых

Источник: УНН
Теги: теракт, Афганистан, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.