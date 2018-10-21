Теракт на востоке Афганистана: 11 погибших

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате теракта в провинции Нангархар на востоке Афганистана погибли 11 мирных жителей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщил секретарь администрации губернатора Нангархара Атауллах Хогяни, инцидент произошел в уезде Маклани: автомобиль с гражданскими лицами подорвался на мине на пути следования из уезда Дере-и Моманд в город Джелалабад.



Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Напомним, в субботу смертник с самодельной взрывчаткой подорвал себя перед избирательным участком, который был расположен в одной из школ в северной части столицы Афганистана Кабула, есть погибшие.

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