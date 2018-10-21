ДТП с артисткой с "Дизель шоу": в сети появилось видео перед поездкой в автобусе
Марина Поплавская
КИЕВ. 21 октября. УНН. В социальных сетях появилась видеозапись, на которой зафиксированы последние моменты с актерами "Дизель шоу" перед поездкой в автобусе, который попал в ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Иnstagram-аккаунт my03space
Соответствующее видео снимал актер "Дизель Шоу" Олег Иваница.
Напомним, сегодня в столице прошла церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая погибла вчера в дорожно-транспортном происшествии.
Вчера, 20 октября, актриса шоу Марина Поплавская погибла в ДТП по дороге из Львова в Киев, еще два актера госпитализированы "без угроз для жизни".
По предварительным данным, водитель автобуса "Неоплан", в котором ехали артисты "Дизель шоу", не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с грузовым автомобилем. По данным полиции, ДТП произошло в 5:55 на 28 км автотрассы Киев-Чоп возле села Мила.
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Все еще веселые и счастливые Дизель Шоу .... показывают автобус в котором сегодня погибла Поплавская Марина Францевна .... Если бы Она не ехала впереди рядом с водителем то может быть и выжила как и остальные ... НО пришел время Марины вернуться домой на небеса ... Нам остается только здесь на Земле молится, помнить, любит ее ... # маринапоплавская # Поплавская # дизельшоу # актриса # учитель # украина # россия # киев # самара # житомир # львов