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Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

Взрыв в Идлибе: 3 погибших, 13 раненых

КИЕВ. 21 октября. УНН. В результате теракта в провинции Идлиб на северо-западе Сирии по предварительным данным погибли трое гражданских лиц, по меньшей мере 13 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники Управления гражданской обороны ("Белые каски"), террористы подорвали заминированный автомобиль в административном центре Идлиба. В числе погибших ребенок.

Команды гражданской обороны доставили раненых в близлежащие больницы.

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В результате взрыва нанесен крупный ущерб зданиям и автомобилям.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

Напомним, в Сирии в августе погибло почти 400 мирных жителей.

Источник: УНН
Теги: взрывы, Сирия, пострадавшие, жертвы
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