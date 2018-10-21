Пожар на заводе во Владикавказе потушен, но его работа приостановлена на два месяца
КИЕВ. 21 октября. УНН. Пожар на заводе "Электроцинк" во Владикавказе потушен, однако одно из ведущих предприятий цветной металлургии в РФ приостановит работу более чем на два месяца из-за пожара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Завод приостановил работу более чем на два месяца, точные сроки выяснятся после полного обследования территории. Будет проведена экспертиза. Причины пожара тоже выяснит спецкомиссия", - сообщил изданию генеральный директор завода Игорь Ходыко.
Ранее агентство сообщило, что в 15:33 пожар в здании был ликвидирован. Тушение пожара, который произошел в ночь на 21 октября, длилось 12 часов. Его площадь составила 4,5 тыс. кв. м.
Напомним, в результате масштабного пожара на металлургическом заводе во Владикавказе в России один спасатель погиб, еще двое травмированы.