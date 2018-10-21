Меркель заявила о невозможности поставок оружия Саудовской Аравии

КИЕВ. 21 октября. УНН. Германия не будет экспортировать вооружения Саудовской Аравии на фоне неопределенности в деле погибшего журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в поддержку своей партии перед региональными выборами, передает УНН со ссылкой на Der Spiegel.

"Во-первых, мы осуждаем это событие решительным образом", - заявила канцлер. "Во-вторых, есть срочная необходимость прояснить, что случилось. Мы далеки от прояснения этого и привлечения виновных к ответственности. Что касается экспорта вооружений, это невозможно в нынешних обстоятельствах", - подчеркнула Меркель.

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Как ранее информировал УНН, Германия, Великобритания и Франция выпустили совместную заявление, в котором осудили убийство Джамаля Ахмада Хашкаджи и потребовали провести расследование и найти виновных.

Напомним, президент США Дональд Трамп заверил саудитов, что контрактам на поставку вооружения Саудовской Аравии ничего не угрожает.