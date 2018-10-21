Король Иордании решил не продлевать аренду двух районов страны Израилем

КИЕВ. 21 октября. УНН. Иордания не будет продлевать действие приложений к мирному договору с Израилем, согласно которому израильская сторона могла арендовать два пограничных районах, передает агентство Petra со ссылкой на заявление короля Иордании Абдаллы II, передает УНН.

“Эль-Бакура и Эль-Гомар — территории Иордании и останутся иорданскими”, — сказал король. По словам короля, решение запретить аренду районов Эль-Бакура и Эль-Гомар было принято исходя из интересов Иордании и ее жителей. Абдалла II добавил, что уже оповестил израильскую сторону о своем решении.

Данные районы были переданы Израилю в аренду на 25 лет в рамках мирного соглашения между странами, которое было подписано в 1994 году. Как отмечает издание Jordan Times, 25 октября срок аренды заканчивается, и правительство Иордании должен решить, продолжать его.

Как ранее информировал УНН, на переговорах по урегулированию арабо-израильского конфликта представители Белого дома предложили лидеру Палестины Махмуду Аббасу создать конфедерацию с Иорданией, сообщает израильский 10-й канал со ссылкой на слова самого Аббаса на встрече с представителями израильского Кнессета. Информацию об этом подтвердил правительство Иордании, опубликовав соответствующее сообщение с отказом от подобной идеи.