Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 07:15
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
7440
Версия для печати

Шевчук одержал первую победу во главе "Олимпик"

Шевчук одержал первую победу во главе "Олимпик"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Донецкий “Олимпик” в домашнем противостоянии с одесским “Черноморцем” одержал первую победу под руководством Вячеслава Шевчука, передает корреспондент УНН.

Гости дважды могли выйти вперед в первом тайме. На удар вторым темпом Бабенко ногами среагировал кипер Махновский. Также голкипер спас команд от пропущенного гола в “девятку” ворот после штрафного Коваля.

Единственное взятие ворот состоялось после досадной ошибки защитника Мищенко, который отпасовал на вратаря очень сильно, мяч пролетел мимо Литовченко, и нападающий Дегтярев отправил игровой снаряд в пустую сетку — 0:1.

Отметим, что “Олимпик” с 4 выигрышами и 3 ничьими имеет 15 пунктов и занимает 6 строчку. “Черноморец” потерпел уже 7-е поражение — 11 ступень.

Источник: УНН
Теги: спорт
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.