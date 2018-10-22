Шевчук одержал первую победу во главе "Олимпик"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Донецкий “Олимпик” в домашнем противостоянии с одесским “Черноморцем” одержал первую победу под руководством Вячеслава Шевчука, передает корреспондент УНН.

Гости дважды могли выйти вперед в первом тайме. На удар вторым темпом Бабенко ногами среагировал кипер Махновский. Также голкипер спас команд от пропущенного гола в “девятку” ворот после штрафного Коваля.

Единственное взятие ворот состоялось после досадной ошибки защитника Мищенко, который отпасовал на вратаря очень сильно, мяч пролетел мимо Литовченко, и нападающий Дегтярев отправил игровой снаряд в пустую сетку — 0:1.

Отметим, что “Олимпик” с 4 выигрышами и 3 ничьими имеет 15 пунктов и занимает 6 строчку. “Черноморец” потерпел уже 7-е поражение — 11 ступень.