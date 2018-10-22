Официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/доллар

КИЕВ. 22 октября. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 28,18 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 22 октября установлены на таком уровне:

28.182001 грн за доллар;

32.324755 грн за евро;

0.428210 грн за российский рубль;

36.724330 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 21 октября курс всех валют вырос.