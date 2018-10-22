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Понедельник, 22 октября 2018, 05:49 • Самуил Проскуряков • 2910
На сегодня установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальный банк Украины на 22 октября 2018 установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на 22 октября установил следующие цены на банковские металлы:
Золото - 1112.883285;
Серебро - 13.151647;
Платина - 750.227852;
Палладий - 974.027697.
По сравнению с 21 октября курс золота и палладия вырос, серебра и платины - уменьшился.
Источник: УНН