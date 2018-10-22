Япония надеется на справедливые и прозрачные решения по делу журналиста Хашкаджи

КИЕВ. 22 октября. УНН. Япония надеется, что все решения по делу об убийстве в Стамбуле саудовского журналиста The Washington Post Джамаля Ахмада Хашкаджи будут справедливыми и прозрачными. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга, информирует УНН.

“Мы выражаем глубокое сожаление в связи с убийством. Мы серьезно надеемся на то, что все обстоятельства этого дела будут выяснены в кратчайшие сроки, а принятые решения будут справедливыми и прозрачными”, — сказал он.

Как ранее информировал УНН, Джамаль Ахмад Хашкаджи известный критическими высказываниями относительно нынешней политики Эр-Рияда. В 2017 году он покинул родину и поселился в США. Журналист на постоянной основе писал статьи для The Washington Post, в которых анализировал ситуацию в Саудовской Аравии и внешнюю политику страны, не умалчивая проблемные аспекты деятельности властей и критикуя Эр-Рияд. 2 октября стало известно, что Хашкаджи отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле для оформления документов, с тех пор он не выходил на связь.

В субботу генеральный прокурор королевства шейх Сауд аль-Муаджиб сообщил, что власти Саудовской Аравии подтвердила смерть саудовского журналиста Джамаля Ахмада Хашкаджи в результате конфликта в консульстве королевства в Стамбуле. Генеральный прокурор Саудовской Аравии заявил, что в данный момент под следствием находятся 18 подданных страны, личности которых не раскрываются. Он также сообщил о том, что со своих постов уволены советник принца генерал Ахмед Асири, который занимал высокий пост в разведке королевства, и советник королевской канцелярии в ранге министра Сауд аль-Кахтани.