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Расклейка антивенгерских бордов на Закарпатье: открыто производство

Расклейка антивенгерских бордов на Закарпатье: открыто производство

КИЕВ. 22 октября. УНН. Из-за появления в ночь на субботу на Закарпатье билбордов с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями открыто уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной розни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Установлено, что в ночь с 19 на 20 октября 2018 года неизвестные разместили плакаты провокационного содержания на территории нескольких сел Закарпатской области... Под процессуальным руководством Ужгородской местной прокуратуры, Ужгородским РВП Ужгородского ОП ГУНП в Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти (ч.1 ст.161 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Дальнейшее досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Закарпатской облгосадминистрации считают провокацией российских спецслужб расклеивание в ночь на субботу на Закарпатье бордов с изображениями деятелей политической партии "Общество венгерской культуры Закарпатья" и антивенгерскими надписями.

Источник: УНН
Теги: Венгрия, Ужгород и Закарпатье
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