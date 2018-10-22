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В Кривом Роге изъяли 1,5 тонны нелегальных боеприпасов

В Кривом Роге изъяли 1,5 тонны нелегальных боеприпасов

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В Днепропетровской области были изъяты 1,5 тонны боеприпасов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на странице в Facebook, передает УНН.

“В Днепропетровской области у местного жителя Кривого Рога, который организовал частное производство боеприпасов, изъято более 1,5 тонн боеприпасов”, — написал Аброськин.

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Ранее первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отчитался о том, сколько нелегального оружия было изъято в Украине с начала 2018 года.

Напомним, полиция отчиталась о снижении уровня преступности в Украине на 8%.

Источник: УНН
Теги: оружие, Днепр и Днепропетровская область, Аброськин
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