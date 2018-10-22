Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 11:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Криминал и ЧП
Вернуться к списку RSS Архив
6330
Версия для печати

Суд перенес на завтра заседание по делу о госизмене Януковича

Суд перенес на завтра заседание по делу о госизмене Януковича

Виктор Янукович

КИЕВ. 22 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева перенес на завтра судебное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича из-за неявки его адвокатов, передает корреспондент УНН.

В понедельник на судебное заседание вместо адвокатов Александра Горошинского и Александра Байдыка явился адвокат Виктор Сердюк, который ранее заявил, что будет представлять интересы Януковича не в этом процессе, а в международных судах.

Учитывая ход событий, председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко сказал: “Если завтра защитники Виктора Федоровича Януковича не продолжат выступление в судебных прениях, я как председательствующий поставлю вопрос о завершении выступления в судебных прениях. Сейчас перерыв до завтра до 9:00”.

Напомним, Оболонский районный суд Киева перенес на 22 октября судебное заседание по делу по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене из-за неявки его адвокатов.

Суд ожидает услышать обращение Януковича с последним словом в суде 23 октября.

Как сообщал УНН, бывший президент Украины Виктор Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

Источник: УНН
Теги: суд, Виктор Янукович
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.