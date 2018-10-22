На Закарпатье пограничники задержали табачных контрабандистов из Индии

КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчера вечером пограничники отделения "Большая Паладь" Мукачевского отряда (Закарпатская область) задержали двух нелегальных мигрантов, граждан Индии, которые пытались незаконно пересечь границу с товаром. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ передает УНН.

Как рассказали пограничники, во время патрулирования пограничный наряд заметил неизвестных лиц, которые быстро двигались с дорожными сумками на плечах в сторону госграницы.

"Законные требования военнослужащих остановиться и прекратить правонарушение злоумышленники проигнорировали, даже после предупредительных выстрелов. Неизвестные бросили свою ношу и попытались скрыться. В 300 метрах от границы, правоохранители задержали беглецов, которые не имели при себе никаких документов. По словам задержанных, они являются гражданами Индии. В брошенных иностранцами сумках находилась тысяча пачек сигарет", - рассказали в ГПСУ.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение с целью проведения фильтрационных мероприятий и оформления админпротоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Сейчас устанавливается круг лиц, которые помогали нелегальным мигрантам в организации незаконных действий. Дальнейшую судьбу иностранцев будет определять суд.

Напомним, через украино-румынскую границу контрабандисты пытались провести 4 тыс. пачек сигарет.