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На Закарпатье пограничники задержали табачных контрабандистов из Индии

На Закарпатье пограничники задержали табачных контрабандистов из Индии

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КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчера вечером пограничники отделения "Большая Паладь" Мукачевского отряда (Закарпатская область) задержали двух нелегальных мигрантов, граждан Индии, которые пытались незаконно пересечь границу с товаром. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ  передает УНН.

Как рассказали пограничники, во время патрулирования пограничный наряд заметил неизвестных лиц, которые быстро двигались с дорожными сумками на плечах в сторону госграницы.

"Законные требования военнослужащих остановиться и прекратить правонарушение злоумышленники проигнорировали, даже после предупредительных выстрелов. Неизвестные бросили свою ношу и попытались скрыться. В 300 метрах от границы, правоохранители задержали беглецов, которые не имели при себе никаких документов. По словам задержанных, они являются гражданами Индии. В брошенных иностранцами сумках находилась тысяча пачек сигарет", - рассказали в ГПСУ.

Иностранцев доставили в пограничное подразделение с целью проведения фильтрационных мероприятий и оформления админпротоколов по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Сейчас устанавливается круг лиц, которые помогали нелегальным мигрантам в организации незаконных действий. Дальнейшую судьбу иностранцев будет определять суд.

Напомним, через украино-румынскую границу контрабандисты пытались провести 4 тыс. пачек сигарет.

Источник: УНН
Теги: контрабанда, пограничники, иностранцы, мигранты, Индия, Ужгород и Закарпатье
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