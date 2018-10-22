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У берегов Канады произошло мощное землетрясение

У берегов Канады произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 22 октября. УНН. Мощное землетрясение магнитудой 6,8 произошло у побережья Канады. Об этом утром в понедельник сообщила геологическая служба США, передает УНН.

Землетрясение произошло на расстоянии около 200 км от побережья Порт-Харди, города на северо-востоке до острова Ванкувер рано утром в понедельник.

Отмечается, что глубина подземных толчков - 10 км.

Как сообщал УНН, землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября на острове в Индонезии. Число погибших в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси достигло 2113 человек.

Источник: УНН
Теги: Канада, землетрясение
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