Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства САП по делу Труханова

КИЕВ. 22 октября. УНН. Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о переносе уголовного производства в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и других лиц из Малиновского районного суда Одессы в Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Отложить рассмотрение в Верховном Суде ходатайство прокурора в уголовном производстве - заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Кривенко В. о направлении уголовного производства ... из Малиновского районного суда Одессы в Соломенский районный суд Киева на 15 часов 22 октября 2018 года, о чем сообщить участников судебного производства", - отмечается в решении.

Как сообщал УНН, Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах.

Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 году заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.