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Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства САП по делу Труханова

Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства САП по делу Труханова

Геннадий Труханов

КИЕВ. 22 октября. УНН. Верховный Суд сегодня продолжит рассмотрение ходатайства прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о переносе уголовного производства в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и других лиц из Малиновского районного суда Одессы в Соломенский районный суд Киева. Об этом говорится в решении суда, передает УНН.

"Отложить рассмотрение в Верховном Суде ходатайство прокурора в уголовном производстве - заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Кривенко В. о направлении уголовного производства ... из Малиновского районного суда Одессы в Соломенский районный суд Киева на 15 часов 22 октября 2018 года, о чем сообщить участников судебного производства", - отмечается в решении.

Как сообщал УНН, Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах.

Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 году заплатила за это комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Источник: УНН
Теги: Верховный суд, Геннадий Труханов
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