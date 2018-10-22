НАПК проверит декларацию Трубы
Роман Труба
КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции осуществит проверку декларации Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы за 2017 год. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.
“НАПК начнет полную проверку деклараций, в том числе предоставленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продолжения таких проверок приняты на заседании Национального агентства”, — говорится в сообщении.
Национальному агентству поступило письмо от прокуратуры города Киева по отражению недостоверных сведений в декларации за 2017 год, предоставленной Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение. Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке.
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Кроме этого, НАПК начнет полную проверку декларации за 2017 год, предоставленной Михаилом Новиковым, заведующим сектором контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области. Также принято решение о полной проверке декларации за 2016 год, предоставленной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия “Санаторий ”Збруч".
Решение о результатах проверок приняты по электронным декларациям, предоставленным Юрием Новосадом, начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области, за 2015 год (исправленная) и за 2016 год.
Продлен срок полной проверки электронных деклараций, поданных Геннадием Молибогом, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.
Напомним, НАБУ сообщило о подозрении экс-руководителю Госэкоинспекции из-за недостоверных данных, предоставленных НАПК.