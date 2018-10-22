В НОТУ не исключают закрытия региональных филиалов из-за недофинансирования

КИЕВ. 22 октября. УНН. В случае недофинансирования Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) может закрыть региональные филиалы в 2019 году. Об этом в эфире одного из радиостанции заявил председатель правления Публичного акционерного общества "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Зураб Аласания, передает УНН.

"В следующем году - будем ждать 15 декабря, пока Рада примет (бюджет - ред.). Если это будет менее одного миллиарда (финансирование НОТУ - ред.), тогда речь идет о закрытии региональных филиалов. Другого выхода просто нет", - заявил З.Аласания.

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Напомним, Верховной Радой Украины принято Постановление "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2019".