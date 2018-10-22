Из-за паводков в Испании погиб пожарный

КИЕВ. 22 октября. УНН. Из-за паводков, вызванных сильным ливнем юге Испании погиб работник пожарной службы. Об этом со ссылкой на сообщения в воскресенье от городских чиновников пишет издание AP, передает УНН.

Согласно сообщению экстренных служб южного региона Андалусии, пожарный исчез после того, как его грузовик перевернулся на затопленной дороге прошлой ночью. Два других пожарных, которые находились с ним в транспорте, были спасены.



Сообщается, что уже через несколько часов, утром в воскресенье, тело пожарного удалось найти. Тело нашли на расстоянии семи километров от того места, где его смыло быстрым течением, сообщил местный чиновник Элиас Бендодо.



Паводки затопили дома, улицы и мосты в южной испанской провинции Малага. Один железнодорожный мост был разрушен. По крайней мере шесть автомагистралей были закрыты, а органы власти приостановили железнодорожные службы в этом районе.



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Метеорологическая служба Испании выпустила красное предупреждение - что символизирует высокий уровень угрозы - для указанного района.



Сообщается, что на прошлой неделе 13 человек погибли в результате наводнения на испанском острове Майорка.



Как сообщал УНН, в Риме из-за дождя с градом затопило несколько станций метро.



