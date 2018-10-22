Украинцы завоевали пять медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике среди юниоров

КИЕВ. 22 октября. УНН. В эти выходные в польском городе Замость начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Участие в турнире принимает и украинская сборная, которая на старте соревнований уже получила пять наград, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.

Чемпионский титул среди юниоров в весовой категории до 56 кг завоевал Павел Залипский с суммой 240 кг. Еще одно "золото" в копилку сборной завоевала Ангелина Ломачинская (48 кг) в возрастной категории "молодежь".



Камила Конотоп (53 кг) стала вице-чемпионкой Европы по сумме двоеборья 182 кг. Дмитрий Вороновский (56 кг) и Ярослав Заболотный поднялись на третью ступеньку пьедестала континентального первенства.



Напомним, что Украине уменьшили квоту на Олимпиаду-2020 в тяжелой атлетике.