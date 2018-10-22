Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 13:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4155
Версия для печати

Украинцы завоевали пять медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике среди юниоров

Украинцы завоевали пять медалей на ЧЕ по тяжелой атлетике среди юниоров

КИЕВ. 22 октября. УНН. В эти выходные в польском городе Замость начался чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и молодежи. Участие в турнире принимает и украинская сборная, которая на старте соревнований уже получила пять наград, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.

Чемпионский титул среди юниоров в весовой категории до 56 кг завоевал Павел Залипский с суммой 240 кг. Еще одно "золото" в копилку сборной завоевала Ангелина Ломачинская (48 кг) в возрастной категории "молодежь".

Камила Конотоп (53 кг) стала вице-чемпионкой Европы по сумме двоеборья 182 кг. Дмитрий Вороновский (56 кг) и Ярослав Заболотный поднялись на третью ступеньку пьедестала континентального первенства.

Напомним, что Украине уменьшили квоту на Олимпиаду-2020 в тяжелой атлетике.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, победа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.