Боевики обстреляли Марьинку: ранен местный житель

КИЕВ. 22 октября. УНН. Боевики обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего получил ранения местный житель. Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

“21 октября 2018 года украинская сторона СЦКК получила тревожную информацию об очередном обстреле боевиками вооруженных формирований РФ населенного пункта Марьинка. Огонь велся из направления оккупированного населенного пункта Трудовский”, — говорится в сообщении.

В результате обстрела получил сквозное пулевое ранения нижней конечности местный житель 1978 года рождения. В момент попадания пули он находился на своем присадебном участке.

Сейчас раненый находится в районной больнице Курахово.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 19 раз открывали огонь по позициям наших войск.