В Украине действует агентурный аппарат сети российских спецслужб - разведка

КИЕВ. 22 октября. УНН. Главное управление разведки Минобороны получило информации о деятельности и пребывании на территории украинского государства агентурного аппарата целой сети спецслужб Российской Федерации. Об этом во время брифинга заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Павел Яцюк, передает корреспондент УНН.

"ГУР Минобороны в сотрудничестве с СБУ задокументировало деятельность ФСБ РФ и Службы внешней разведки РФ (СВР РФ) на территории Украины, а также процесс вербовки кадровыми СВР РФ. Кроме того, получена информация о деятельности и пребывании на территории нашего государства агентурного аппарата целой сети спецслужб РФ", - сообщил П.Яцюк.

Он добавил, что спецслужбы РФ ежедневно осуществляют деструктивные меры, в частности с задействованием завербованных граждан Украины, РФ и других государств, которые "действуют под прикрытием журналистов, адвокатов, общественных и религиозных деятелей".

Как сообщал УНН, ранее Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении агента российских спецслужб.