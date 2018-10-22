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В Ровно автомобиль наехал на 5-летнего ребенка

В Ровно автомобиль наехал на 5-летнего ребенка

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В Ровно в ДТП травмировалась девочка. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции в Ровенской области, передает УНН.

“В понедельник, 22 октября, около 8:30 на улице Макарова областного центра в дорожно-транспортном происшествии пострадал малолетний ребенок. Девочку каретой скорой помощи доставили в больницу”, - говорится в сообщении.

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Следственно-оперативная группа на месте происшествия предварительно установила, что 36-летний водитель Ford Galaxy, житель Житомирской области, остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом, которым пересекали проезжую часть мать с двумя детьми. В этот момент 19-летний водитель Opel Combo, житель областного центра, двигаясь позади, не придерживался безопасной дистанции, столкнулся с минивэном и по инерции продолжил движение, допустив наезд на пятилетнюю девочку. Другого ребенка мать успела оттолкнуть.

Водители обоих транспортных средств по внешним признакам были трезвые, однако у них отобраны образцы крови для проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Травмированная девочка сейчас находится в больнице. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения сведения будут вноситься в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 28 сентября во Львове водитель легковушки на переходе наехал на коляску с ребенком и сбежал.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Ровно и Ровенская область, дети, пострадавшие
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