Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" стал и.о. главного тренера "Спартака"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Отмечено, что по итогам прошлого сезона работа Карреры была признана неудовлетворительной: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.



Таким образом, исполняющим обязанности главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.



Заметим, что Рианчо свое время с сезона 2013-14 по 2015-16 годов был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", а сезон 2016-17 по 2017/18 годов был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.



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