Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 13:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Медик рассказал, к каким болезням приводит поздний отход ко сну
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
4005
Версия для печати

Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" стал и.о. главного тренера "Спартака"

Экс-тренер сборной Украины и "Динамо" стал и.о. главного тренера "Спартака"

КИЕВ. 22 октября. УНН. Совет директоров московского "Спартака" принял решение освободить Массимо Карреру от занимаемой должности, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.

Отмечено, что по итогам прошлого сезона работа Карреры была признана неудовлетворительной: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет.

Таким образом, исполняющим обязанности главного тренера назначен испанец Рауль Рианчо.

Заметим, что Рианчо свое время с сезона 2013-14 по 2015-16 годов был ассистентом Сергея Реброва в "Динамо", а сезон 2016-17 по 2017/18 годов был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Бавария" опровергла возможность назначения тренером клуба Венгера

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, Россия, тренер
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.