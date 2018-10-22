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Сегодня суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-супругу Подкопаевой

Сегодня суд рассмотрит апелляцию на меру пресечения экс-супругу Подкопаевой

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию столичной прокуратуры на меру пресечения подозреваемому в государственной измене и мошенничестве Тимофею Нагорному, бывшему мужу известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олег Валендюк, передает корреспондент УНН.

"Прокурор настаивает на избрании безальтернативного пресечения для подозреваемого ... Рассмотрение апелляции состоится сегодня", - сказал он.

Он напомнил, что Нагорном ранее избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 528 тыс. грн.

Как сообщал УНН, СБУ подозревает экс-супруга Подкопаевой в сотрудничестве с ФСБ и мошенничестве.

Напомним, сотрудники СБУ задержали бывшего мужа известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного по подозрению в государственной измене и мошенничестве.

Источник: УНН
Теги: Киев, аресты, Апелляционный суд
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