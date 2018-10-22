Боевики усиливают агитационную работу к "выборам" на Донбассе - разведка

КИЕВ. 22 октября. УНН. Российское оккупационное командование под руководством сотрудников ФСБ РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей проводит контроль за предвыборными настроениями местного населения. Об этом сказал сегодня на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.

"Российское оккупационное командование под руководством сотрудников ФСБ РФ проводит меры контроля за предвыборными настроениями населения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. В частности, по указанию этих кураторов принимаются меры по усилению агитационной работы среди личного состава соединений и частей 1-й и 2 й армейских корпусов ВС РФ с целью получения "необходимых" результатов на т.н. «выборах» 11 ноября этого года ", - рассказал представитель.



По его словам, под предлогом уточнения списков избирателей, представителями так называемых "местных избирательных команд" осуществляется обход помещений местных жителей и мест расположения личного состава противника, во время которых проводится агитация за "правильных" кандидатов.



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"Кроме того, сотрудниками так называемых "МВД ДНР" проводятся фильтрационные мероприятия, направленные на выявление незарегистрированного оружия и боеприпасов у местного населения", - добавил Гуцуляк.



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