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НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров

НАПК поддерживает отмену е-деклараций для антикоррупционеров

КИЕВ. 22 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции поддерживает отмену обязательного декларирования для членов антикоррупционных общественных организаций. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.

“Общественных активистов я считаю партнерами. На сегодня Национальное агентство не проверяло ни декларации представителей общественности. Считаю, что НАПК должно проверять в первую очередь чиновников, а не общественных активистов”, - заявил Председатель НАПК Александр Мангул.
По его словам, позиция Агентства заключается в том, что общественные активисты не должны быть субъектами Закона Украины “О предотвращении коррупции”.
Александр Мангул также выразил надежду, что норма о декларировании активистов-антикоррупционеров будет отменена парламентом.
Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект № 6172, обязав членов общественных организаций с 2018 года подавать электронные декларации.
3 апреля 2017 года Верховная Рада отклонила законопроекты № 6271 и № 6674, которые предлагали отменить требование об обязательном представлении е-деклараций для активистов-антикоррупционеров.
Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, декларация, активисты, НАПК
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