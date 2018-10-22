"Мы попадем в рай, они просто сдохнут": в Кремле объяснили слова Путина о ядерном ударе

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на заседании дискуссионного форума "Валдай" 18 октября подчеркивал отсутствие в российской ядерной доктрине права на превентивный удар, а слова о рае - лишь аллегория. Об этом сказал в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Там речь шла не о рае главным образом и не о том, кто куда попадет, а речь шла о том - и это главное, и это много кто пропустил - что на доктринальном уровне Россия не оставляет за собой право превентивного удара. То есть у нас в доктрине право на первый удар не зафиксировано", - сказал Песков.

По его словам, Россия считает возможным нанести ядерный удар только в случае, если на нее нападут с использованием ядерного оружия, или нападут так, что само существование государства окажется под угрозой.

"То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми, вот что сказал президент. Но если на нас нападут, то тогда все попадут - кто в ад, кто в рай, и так далее. Вот что было главное, остальное - это все аллегория", - заключил представитель Кремля.

Отметим, на "Валдае" Путин заявил, что российская сторона применит ядерное оружие только после того, как убедится, что кто-то наносит удар по ее территории.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Мы, жертвы агрессии, как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут, потому что даже покаяться не успеют", - сказал он.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году), поскольку Россия нарушает это соглашение.