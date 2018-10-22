Завершился Всеукраинский турнир по дворовому футболу: полтавчанам построят поле на миллион
КИЕВ. 22 октября. УНН. Вчера, 21 октября, на полях НТК имени В. Банникова состоялся финальный этап Всеукраинского детского турнира по дворовому футболу. Об этом сообщается пресс-служба Федерации футбола Украины, передает УНН.
Отмечается, что в турнире приняли участие команды 2006-2008 годов рождения. Соревнования прошли по инициативе Федерации дворового футбола Украины, Министерства молодежи и спорта Украины, под эгидой Федерации футбола Украины и при участии благотворительного фонда "Развитие футбола Украины".
В финальном турнире за победу соревновались 10 команд из Херсонской, Черновицкой, Полтавской, Волынской, Запорожской, Винницкой, Донецкой, Луганской, Киевской и Черниговской области.
"В матче за третье место киевляне победили лучан - 3:2. В решающем поединке полтавчане с херсонцами сыграли вничью - 2:2, а в серии пенальти точными были представители Полтавской области - 3:2", - рассказали в ФФУ.
Все участники турнира получили дипломы, медали, кубки и футбольные мячи, а главный победитель из Полтавской области - сертификат на построение современного футбольной площадки в своем городе (на 1 млн грн).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Павелко рассказал о строительстве футбольной инфраструктуры
"Такие турниры помогают нам растить сильное, здоровое поколение. Мы должны забрать детей с улицы и дать им возможность направить свою энергию в такую замечательную игру, как футбол. С тех мальчиков, которые вышли на футбольное поле, обязательно вырастут настоящие защитники отечества, семьи, детей, ведь спорт закаляет и дисциплинирует", - прокомментировал первый вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.
"Наверное, в каждом дворе есть команды, которые почти ежедневно играют у своих домов. Дети очень активны, желающих играть - достаточно, а Федерация футбола Украины поможет с тем, чтобы играть было где", - добавил заместитель министра молодежи и спорта Украины Николай Даневич.
Турнир был создан с целью развития и популяризации детско-юношеского футбола в Украине, оздоровительной работы с детьми, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и привлечение внимания общества к организации досуга и отдыха детей, рассказали в ФФУ.
Напомним, как писал УНН, по данным Федерации футбола, к 2014 году в Украине было всего 768 футбольных полей и площадок с искусственным покрытием. В 2015-2018 годах уже построено около 900 объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства в настоящее время находится более 500 футбольных площадок.