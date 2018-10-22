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В Одесской области открыли новое футбольное мини-поле

В Одесской области открыли новое футбольное мини-поле

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КИЕВ. 22 октября. УНН. В Овидиополе, что в Одесской области, открыли новое футбольное мини-поле с искусственным покрытием. Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация, передает УНН.

“На его строительство направили 1 миллион 350 тысяч гривен из областного и районного бюджетов”, — рассказали в ОГА.

По словам председателя Одесской ОГА Максима Степанова, на сегодня в области функционирует семь современных площадок для игры в мини-футбол. Еще пять будут открыты до конца года.

“Также продолжается строительство 12 многофункциональных площадок для различных видов спорта”, — рассказали в облгосадминистрации.

Напомним, по данным Федерации футбола, до 2014 года в Украине было всего 768 футбольных полей и площадок с искусственным покрытием. В 2015-2018 годах уже построено около 900 объектов футбольной инфраструктуры, а на различных этапах проектирования и строительства на сегодня находится более 500 футбольных площадок.

Источник: УНН
Теги: футбол
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