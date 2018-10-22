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Гибель звезды "Дизель шоу" в ДТП: суд сегодня избирет меру пресечения водителю автобуса

Гибель звезды "Дизель шоу" в ДТП: суд сегодня избирет меру пресечения водителю автобуса

КИЕВ. 22 октября. УНН. Шевченковский районный суд города Киева в понедельник рассмотрит ходатайство в отношении водителя автобуса, который подозревается в совершении ДТП, в результате которого погибла звезда юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

"22 октября на 16:00 назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Манюка М.В. - подозреваемого по ч.2 ст.286 УК Украины", - отметили в суде.

Напомним, под Киевом в субботу, 20 октября, произошло смертельное ДТП, во время которого автобус столкнулся с грузовиком, погибла актриса известного украинского юмористического проекта "Дизель шоу" Марина Поплавская.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ.

Сразу после ДТП водителя автобуса доставили в больницу.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область
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