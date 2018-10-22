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С миссии к Меркурию прислали первую фотографию с космоса

С миссии к Меркурию прислали первую фотографию с космоса

КИЕВ. 22 октября. УНН. Космический корабль BepiColombo, который отправился на Меркурий, прислал с недавно начатой миссии свою первую фотографию из космоса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Space.com.

Европейско-японский BepiColombo сделал селфи, на которое попала солнечная батарея и солнечный датчик с изоляцией, в субботу, через день после старта с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Историческое первое фото было сделано одной из трех черно-белых камер наблюдения на борту модуля Mercury
Transfer Module - одного из компонентов космического корабля. 

Это путешествие будет очень долгим. BepiColombo планируется вывести на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года.

В конце прошлой недели европейско-японский космический зонд BepiColombo с космодрома Куру во Французской Гвиане успешно стартовал к Меркурию.

Источник: УНН
Теги: космос
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