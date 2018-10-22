В Киевском патриархате надеются, что Томос до конца года будет в Киеве

КИЕВ. 22 октября. УНН. Томос об автокефалии Украинской православной церкви как грамота может быть в Киеве до конца 2018 года. Об этом сказал архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) во время общения в чате на сайте “Главреда”, передает УНН.

"Дата Собора зависит от того, как быстро будет проведена подготовка к нему. С нашей стороны мы сделаем все, чтобы это произошло по возможности быстро. В любом случае, мы надеемся, что к концу года Томос как грамота будет в Киеве", - сказал он.

По мнению Евстратия, главным фактором риска для объединительного процесса является попытка внешнего вмешательства и воздействия на отдельных участников, которых побуждают к тому, чтобы этот процесс, если не сорвать полностью, то затормозить.

"Так или иначе те усилия, которые уже приложены и украинскими церквями, и украинским государством, и Вселенским патриархатом на пути к единству, настолько значительными и ценными, что никто из ответственных лиц не позволит попыток сделать этот процесс чьим-то заложником", - отметил он.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Священного Синода Константинопольского патриархата, согласно которому было подтверждено уже принятое решение о том, чтобы Вселенский патриархат приступил к предоставлению автокефалии Церкви Украины.

Киевский Патриархат призвал УАПЦ и УПЦ МП начать подготовку Объединительного Собора.