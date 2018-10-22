В 2019 году в медвузах будут требовать сертификат ВНО по математике или физике

КИЕВ. 22 октября. УНН. Кроме украинского языка, для специальностей "Здравоохранения" профильными предметами являются биология или химия (второй конкурсный предмет), физика или математика (третий конкурсный предмет). Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает УНН.

"Введение физики или математики как третьего профильного предмета является одним из шагов на пути к интеграции украинской медицины в международной практике. Современная доказательная медицина - точная естественнонаучная дисциплина, и врачу необходимо иметь знания по физике, химии, биологии и математики. Кроме того, физика и математика определяют логическое мышление и умение анализировать. В большинстве европейских стран сдачи экзамена по этим предметам для поступления в медицинский университет является распространенной практикой", - цитирует пресс-служба заявление заместителя председателя МОЗ Александра Линчевского.



При этом в ведомстве добавили, что для поступления на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия" абитуриенты должны набрать более 150 баллов ВНО по профильным предметам.



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Для специальности "Фармация, промышленная фармация" конкурсный балл по профильным предметам должен составлять более 130 баллов.



Таким образом, по мнению замминистра, новые условия позволят отбирать у университет лучших абитуриентов не только на специальности "Стоматология", "Медицина" и "Педиатрия", но и на фармацию.



Напомним, Внешнее независимое оценивание в 2019 году будет проходить в период с 20 мая по 12 июля.



Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на образовательном форуме в Киеве 21 августа заявила, что количество обязательных предметов внешнего независимого оценивания может быть увеличено. В частности, обязательным для поступающих могут сдать экзамен по математике.



