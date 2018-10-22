Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 октября 2018 17:13
Получить тестовый доступ
ПРЯМОЙ ЭФИР. Суд избирает меру пресечения водителю автобуса по делу о гибели звезды "Дизель шоу" в ДТП
Эксклюзивные новости УНН
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Заключенным пытались передать с начала года около 9 кг наркотиков
Показать еще
Публикации RSS
Загрузка...
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
4110
Версия для печати

"Нафтогаз" планирует в следующем году уплатить в бюджет около 130 млрд грн

"Нафтогаз" планирует в следующем году уплатить в бюджет около 130 млрд грн

КИЕВ. 22 октября. УНН. Группа НАК "Нафтогаз Украины" планирует перечислить в бюджет в 2019 году около 130 млрд грн. Об этом сказал сегодня на брифинге коммерческий директор НАК Юрий Витренко, передает УНН.

"Общая сумма запланированных поступлений составляет почти 130 млрд грн. И без решения проблемных платежей со стороны облгаззбутив, со стороны теплокоммунэнерго возникает вопрос рисков неуплаты этих сумм и поступления в соответствии с госбюджета", - сказал он.

Кроме того, по словам Витренко, группа НАК планирует направить на добычу собственного газа 34,5 млрд грн инвестиций, а на газотранспортную систему - на уровне 7,3 млрд грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая цена на газ для украинцев существенно ниже рыночной в Европе - Коболев

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. Куб. м.

Источник: УНН
Теги: экономика, Нафтогаз, Бюджет-2019
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.