Павелко о договорных матчах: все виновные должны понести максимальное наказание

КИЕВ. 22 октября. УНН. Все участники договорных футбольных матчей должны понести максимальное наказание. Об этом во время пресс-конференции журналистам заявил Президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко, передает корреспондент УНН.

"Буквально вчера мы встречались с руководством Нацполиции. Работали над тем, чтобы каждый человек, вовлеченный в договорные матчи, был максимально наказан и понес ответственность согласно спортивному и уголовному праву. Мы ждём, что многие из тех, кто принимал участие в договорных матчах, будут понимать последствия, и пойдут на сделку со следствием", - заявил он.

Павелко добавил, что по результатам соответствующего расследования будут внесены изменения в ЗУ "О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений".

Напомним, что одним из соавторов указанного закона президент ФФУ выступил лично.

Как сообщал УНН, Нацполиция ранее назвала имена арбитров, подозреваемых в проведении договорных матчей.