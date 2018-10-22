В Нью-Йорке за биткоины продается особняк 19-го века

КИЕВ. 22 октября. УНН. Президент нью-йоркского хедж-фонда R.G. Nierderhoffer Capital Management Рой Нидерхоффер готов принять криптовалюту за особняк на Манхэттене стоимостью почти 16 млн долл. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

"Я очень верю в биткоин. Я действительно вижу в нем большое будущее, и хочу иметь больше биткоинов", — прокомментировал Нидерхоффер.

Речь идет о продаже здания в 6 этажей. Оно было сооружено в 19 веке. Особняк находится в престижном районе на Риверсайд Драйв, имеет площадь около 5 тыс. 200 кв м.

Ранее УНН сообщал, что многие страны мира опасаются легализации криптовалют.

Так, в Америке биткоин считают "сверхрисковым активом".

В то же время агентство финуслуг Японии предлагает вычеркнуть биткоин из перечня платежных средств.

Украина, тем временем, продолжает определяться в вопросе регулирования рынка криптовалют с точки зрения законодательства.

В парламенте зарегистрировано несколько законопроектов о легализации цифровых денег, и недавно было принято решение объединить их в один документ.

Автором одного из законопроектов о криптовалютах является нардеп от РПЛ Сергей Рыбалка (в прошлом году его уволили с должности председателя финансового комитета ВР). Его документ, правда, эксперты Bitcoin Foundation назвали бессмысленным и популистским.

Более того, соавтором своего законопроекта о биткоинах Рыбалка сделал гражданскую супругу Анастасию Байбородину. И этот поступок коллеги радикала по партии назвали как минимум “неэтичным”.