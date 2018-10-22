В Украине зафиксировали новую вспышку АЧС

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Украине зафиксированы новые случаи заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Черниговской области. Об этом сообщает управление ГСЧС Украины в Черниговской области, передает УНН.

В частности отмечается, что падеж двух голов свиней был зафиксирован 20 октября в одном из частных хозяйств пгт Козелец.

Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.

“В течение 21.10.2018 года изъято, умерщвлены бескровным способом и утилизированы путем сжигания 23 головы свиней (всего утилизировано 35 голов)”, — рассказали в управлении.

Напомним, что чума свиней в этом году уже поразила 10 стран ЕС.

В Украине с начала года было зафиксировано уже более 120 случаев заражения животных.

По словам украинского политика Сергея Тригубенко, эпидемия вируса АЧС в стране отразилась на ценах на свинину и сало в отечественных магазинах. Эти продукты подорожали в среднем на 50% — 60% в течение последних полутора лет.

Кроме того, АЧС привела к значительному росту импорта иностранной свинины в Украину.