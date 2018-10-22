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Суд взял экс-супруга гимнастки Подкопаевой под стражу

Суд взял экс-супруга гимнастки Подкопаевой под стражу

КИЕВ. 22 октября. УНН. Апелляционный суд Киева взял под стражу бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагороного, который подозревается в государственной измене и мошенничестве, передает корреспондент УНН.

"Коллегия судей постановила: апелляционную жалобу прокурора удовлетворить, постановление следственного судьи Печерского районного суда от 4 октября в виде содержания под стражей с определением залога в сумме 300 необлагаемых минимумов относительно Нагорного Тимофея Александровича отменить. Постановить новое решение: ходатайство прокурора удовлетворить. Применить относительно Нагорного Тимофея Александровича меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября. Взять Нагорного Тимофея Александровича под стражу в зале суда немедленно после оглашения постановления на судебном заседании Апелляционного суда Киева. Постановление обжалованию не подлежит", - говорится в судебном решении.

В свою очередь Нагорный в комментарии журналистам опроверг выдвинутые ему обвинения.

"Я - законопослушный гражданин и готов нести свой крест до конца. Если правоохранительные органы считают целесообразным держать меня под стражей, я готов ... Никогда мои действия не несли ущерб имиджу Украины, не то, что несли государственную измену", - сказал Нагорный.

Напомним, задержанный бывший муж известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный подозревается в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ и мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: УНН
Теги: суд, Киев, аресты, мошенничество
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