На столичном Крещатике произошло "минирование" ресторана

КИЕВ. 22 октября. УНН. Полицейские задержали “минера” ​​ресторана на столичном Крещатике. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.

“В результате тщательной проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ не обнаружено. По данному факту начато уголовное производство”, - говорится в сообщении.

В понедельник, 22 октября, ночью к столичным полицейским поступило сообщение о заминировании помещения ресторана на улице Крещатик. На место немедленно прибыли экипажи патрульных, следственно-оперативная группа управления полиции, кинологи и взрывотехники.

При осмотре “заминированного” объекта эвакуация граждан не проводилась.

После комплекса оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали 45-летнего злоумышленника по месту жительства в Киевской области.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до 6 лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября в Киеве мужчина угрожал поджечь отделение банка.