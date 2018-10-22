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Климкин посетит Варшавский форум по безопасности

Климкин посетит Варшавский форум по безопасности

Павел Климкин

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посетит Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"23-24 октября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в Варшавском форуме безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что во время визита министр планирует провести ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНН, в Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время.

Источник: УНН
Теги: Украина, Польша, визит, Павел Климкин
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