Климкин посетит Варшавский форум по безопасности

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на этой неделе посетит Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД, передает УНН.

"23-24 октября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин будет находиться с рабочим визитом в Республике Польша для участия в Варшавском форуме безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД отметили, что во время визита министр планирует провести ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНН, в Польше ожидают напряжения в отношениях с Украиной в ближайшее время.