Неуважение к боксу: Ломаченко прокомментировал возможный бой Мейвезера и Нурмагомедова

КИЕВ. 22 октября. УНН. Чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) дал комментарий относительно возможного поединка непобедимого американца Флойда Мейвезера против чемпиона UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, сообщает УНН со ссылкой на Youtube-канал "EsNews".

"Вы правда верите, что это будет? Вы правда верите в бой Хабиба и Флойда? Мне эта идея не нравится. Я считаю, что это неуважение ко всем боксерам. Понятно, что здесь деньги, но это же спектакль. Пусть проводят бой в UFC. Так, Флойд не боец ​​ММА, но и Хабиб тоже не боксер. Он отличный борец, но он не боксер", - сказал украинский чемпион мира.



Напомним, что Нурмагомедов через некоторый промежуток времени после победы над Макгрегором бросил вызов Мейвезеру, и американец дал согласие на бой.