Объявлены победители престижного конкурса фотографии дикой природы

КИЕВ. 22 октября. УНН. Объявлены победители престижного конкурса "Лучший фотограф дикой природы 2018 года" (Wildlife Photographer of the Year), в котором победил голландский фотограф Марсель ван Остен с портретом пары обезьян, находящихся под угрозой исчезновения. Об этом УНН сообщает со ссылкой My Modern Met.

Победившая фотография "Золотая пара" снята в горах Китая Циньлин.

При этом 16-летний Скай Микер был назван лучшим фотографом дикой природы 2018 года среди молодежи за его портрет просыпающегося леопарда в заповеднике в Ботсване.

Ван Остен и Микер были выбраны из 19 победителей в категории. В этом году в конкурсе было представлено более 45 тысяч материалов из 95 стран, которые эксперты оценивали по их оригинальности, креативности и техническому совершенству.