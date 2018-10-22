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Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

Защита обжалует арест экс-супруга Подкопаевой

КИЕВ. 22 октября. УНН. Сторона защиты обжалует арест бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагорного, который подозревается в мошенничестве и государственной измене. Об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве после завершения заседания Апелляционного суда заявила адвокат Нагорного Екатерина Войтенко, передает корреспондент УНН.

"Ситуация произошла неожиданная для всех. Мы будем бороться, чтобы опровергнуть эти обвинения. Тимофея "закрыли", мы считаем, незаконно, доводы защитника суд не принял во внимание. У нас есть две недели. Мы будем подавать ходатайство об изменении меры пресечения ... Обвинение строится на словах только одного человека", - сказала Войтенко.

Напомним, сегодня Апелляционный суд Киева взял под стражу бывшего мужа украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофея Нагороного, который подозревается в государственной измене и мошенничестве.

Напомним, задержан бывший муж известной украинской гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный подозревается в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности РФ и мошенничестве в особо крупных размерах.

Источник: УНН
Теги: суд, аресты, дело
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