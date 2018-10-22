В "Укрзализныце" объяснили причину остановки электрички в Киеве

КИЕВ. 22 октября. УНН. Проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад КП “Киевпастранс”, а не из-за графика. Об этом сообщила пресс-служба ПАО “Укрзализныця”, передает УНН.

“Количество поездов городской электрички в Киеве уменьшилось из-за нехватки локомотивных бригад, а не из-за несоблюдения графика”, — говорится в сообщении.

Так, 22 октября 2018 года для обеспечения следования городских поездов на линию вышло 7 составов вместо 9. Два поезда не ходили из-за отсутствия локомотивных бригад КП “Киевпастранс”, а не нарушения графика движения поездов.

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Заявка на количество поездов КП “Киевпастранс” ежесуточно согласуется с “Укрзализныцей”. График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме. В частности, графиком движения городских электропоездов в Киеве предусмотрено ежедневное курсирование 9 электропоездов в рабочие дни и 6 - в выходные.

Сейчас на станции Борщаговка-Техническая находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 склада и один состав проходит испытания после ремонта.

“За 9 месяцев этого года для КП ”Киевпастранс“ проведен ремонт 22 электропоездов, более 400 раз было проведено техническое обслуживание различных видов”, — говорится в сообщении.

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Напомним, 22 октября в Киеве из-за задержки городской электрички пассажиры перекрывали пути.