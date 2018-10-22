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Украинка Елистратова завоевала третье "золото" в карьере Кубков мира по триатлону

Украинка Елистратова завоевала третье "золото" в карьере Кубков мира по триатлону

Юлия Елистратова

КИЕВ. 22 октября. УНН. В Салинасе (Эквадор) состоялся очередной этап Кубка мира по триатлону, на котором украинка Юлия Елистратова впервые за последние три года получила награду высшей пробы, информирует УНН со ссылкой на сайт Федерации триатлона Украины.

В Эквадоре украинка победила уверенно и безапелляционно - она ​​финишировала один, опередив ближайшую конкурентку на три секунды. На этот раз на беговой дистанции бразильянка Луиза Баптишта (которая в итоге и заняла второе место) даже показала лучшее время (16:30 против 16:31 в Елистратов), однако наша соотечественница смогла объединить все три вида воедино и в итоге именно она сошла на высшую ступень пьедестала почета.

Стоит отметить, что эта награда стала уже восьмой медалью этапов Кубка мира в карьере Юлии Елистратова - теперь у нее три "золота", одно "серебро" и четыре "бронзы".

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Заметим, что неделю назад медаль с соревнований этого уровня не досталась нашей спортсменке в последний момент - Елистратова финишировала на 4-м месте на этапе Кубка мира в Сарасоте (США), продемонстрировав равное время с "серебряной" и бронзовой призерками.

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, победа
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