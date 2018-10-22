Путин заявил, что Севастополь "юридически" всегда был в составе РФ

КИЕВ. 22 октября. УНН. Севастополь де-юре всегда был в составе России, так как при передаче Крыма Украине в 1954 году о городе "просто забыли". Об этом Президент России Владимир Путин сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Он (Севастополь - ред.) был городом центрального подчинения, а также при передаче ... Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР ...", - отметил Путин.

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По его словам, "... даже при этом незаконном, по сути, процессе, о Севастополе просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины".

"... формально и юридически он (Севастополь - ред.) всегда был в составе России", - подчеркнул президент РФ.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.